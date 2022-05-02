Волонтер просить допомоги на техніку для ЗСУ: терміновий збір коштів

Десантному розвідувальному батальйону терміново необхідні гроші, щоб купити дрон з дисплеєм. Потрібно зібрати 130 тисяч гривень.
Про це повідомила відомий київський волонтер Наталія Юсупова на Facebook.
"Дуже прошу допомогу десантному батальйону. Я ніяк не можу зібрати гроші на цей дуже потрібний на фронті дрон з дисплеєм. Мені потрібно викупити його в понеділок і відразу відправити розвідникам там, де йдуть бої. У нас щодня багато загиблих і поранених. Прошу підтримати і приєднатися до допомоги Autel EVO II pro rugged Bundle V2 + Smart controller", - написала вона.
Юсупова ще раз нагадала українцям, що війна не закінчилася, на Донбасі, в Маріуполі, в напрямках Миколаєва, Харкова, Ізюма, йдуть запеклі бої.
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Нагадаємо, що активісти створили спеціальний сайт для відправки листів і малюнків нашим захисникам на фронті.
А також раніше ми публікували контакти перевірених благодійних фондів, які допомагають ЗСУ.