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Волонтер просить допомоги на пристрої для ЗСУ: оголошено терміновий збір коштів

Українським бійцям потрібна допомога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським захисникам на дуже складному напрямку терміново необхідно купити чотири зарядні станції.

Про допомогу просить відомий український волонтер Наталія Юсупова.

"Для спецназу дуже потрібні 4 зарядні станції, вони на важкому напрямку. Ціна однієї – 39 тисяч гривень, хоча б дві купити. Дуже прошу допомогти, хто може. На Монобанку є 26 тис. Сьогодні викупила два монокуляри нічного бачення та тепловізор 360 тисяч" , – повідомила волонтер.

Реквізити для допомоги

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія

5375411504293973 Монобанк

Посилання на МоноБанку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер просить допомогти з купівлею зарядних станцій для ЗСУ (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги.

Також читайте, що відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона.

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