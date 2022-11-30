Волонтер просить допомоги на пристрої для ЗСУ: оголошено терміновий збір коштів

Українським захисникам на дуже складному напрямку терміново необхідно купити чотири зарядні станції.
Про допомогу просить відомий український волонтер Наталія Юсупова.
"Для спецназу дуже потрібні 4 зарядні станції, вони на важкому напрямку. Ціна однієї – 39 тисяч гривень, хоча б дві купити. Дуже прошу допомогти, хто може. На Монобанку є 26 тис. Сьогодні викупила два монокуляри нічного бачення та тепловізор 360 тисяч" , – повідомила волонтер.
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія
5375411504293973 Монобанк
Посилання на МоноБанку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Нагадаємо, що Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги.
Також читайте, що відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона.