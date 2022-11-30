Волонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средств

Украинским защитникам на очень сложном направлении срочно необходимо купить четыре зарядные станции.
О помощи просит известный украинский волонтер Наталия Юсупова.
"Для спецназа очень нужны 4 зарядные станции, они на тяжелом направлении. Цена одной – 39 тысяч гривен, хотя бы две купить. Очень прошу помочь, кто может. На Монобанке есть 26 тыс. Сегодня выкупила два монокуляра ночного видения и тепловизор 360 тысяч", - сообщила волонтер.
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 приват, Юсупова Наталия
5375411504293973 Монобанк
Ссылка на МоноБанку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
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