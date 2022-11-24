Відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона
Відомий український Instagram-блогер Олександр Заліско розповів про свою поїздку на деокуповану Херсонщину.
Про це він написав в Instagram.
Блогер організував збір гуманітарної допомоги для мешканців Херсонщини, які зараз тільки повертаються до нормального життя після окупації.
"По гуманітарній допомозі херсонцям доставили:
150 продуктових наборів для сімей
50 газових дорожніх плит
104 ковдри
55 ліхтариків
Разом допомоги на 174’747 грн. І це все завдяки вашим донатам. Дякую КОЖНОМУ за ваш вклад".
До свого проекту Олександр Заліско долучив колег-блогерів Олексія Друка та Олега Гамаля. Молоді люди дорогою до Херсона дякували кожному, хто задонатив велику суму, вигадувавши особистий вірш.
Олександр Заліско у своєму пості подякував Збройним силам України, назвавши наших воїнів справжніми титанами, та відмітив справжній дух свободи і незламність України.
"Скільки ж руйнацій і трагедій принесли окупанти на нашу землю. Але ми все відбудуємо! Станемо ще сильніші! І обов’язково переможемо! Слава Україні!", - підсумував Олександр Заліско.