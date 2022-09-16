Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинских воинов

Иванчук с 25 февраля не расставался с автомобилем - возил гуманитарную помощь, вывозил людей из-под обстрелов. 10 марта он выезжал из Салтовки - в машине было 5 человек, два кота и сзади полный прицеп вещей и медтехники. Его автомобиль догнали оккупанты и открыли огонь.

Уже с ранениями Иванчук смог доехать до блокпоста украинских военных. Всех людей он довез целыми, без травм. Но сам пострадал. В автомобиль было выпущено около 30 пуль и 5 из них попали в Сергея. Две пули застряли в диафрагме и печени и его едва довезли до больницы.

Фото: Сергей Иванчук

Ему повезло, что в машине была медсестра - Виктория закрыла ему дыру в спине руками и этим спасла ему жизнь.

Сейчас Сергей Иванчук восстанавливается после ранений. Он почти полтора месяца был в реанимации и несколько раз едва не попрощался с жизнью.

Он перенес 12 операций и сейчас его отправили в город Ульм в Германии. Как только врачи снова поставили его на ноги, он снова начал помогать украинцам.

Иванчук участвует в митингах в поддержку Украины, снова начал петь и поддерживает беженцев.

Как рассказывает Иванчук, украинских защитников отправляют на реабилитацию в Германию специальным самолетом. Он оборудован всем необходимым и в самолете есть медики и медсестры. Они помогают раненым, кормят их и оказывают по необходимости медицинскую помощь.

Раненые воины пристегнуты ремнями в пяти точках. И на борту самолета есть операционная - для экстренных случаев.

В аэропорту самолет ждут десятки машин скорой помощи - по одной для каждого пассажира. Пассажиров перевозят в разные больницы, где уже ждут команды хирургов для проведения операций.