Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинских воинов

Оперный певец Сергей Иванчук встретил войну в родной Полтаве. С первых дней полномасштабного вторжения он стал волонтером и вывозил людей из Харьковской области.
Во время одной из поездок он попал под огонь и был сильно ранен - прострелены ноги, легкие, оторвало палец. Ему провели в Украине 12 операций и сейчас он вместе с украинскими защитниками отправился на реабилитацию в Германию.
На своих страницах в социальных сетях Сергей Иванчук рассказал, как встречают украинских воинов за границей.
Иванчук с 25 февраля не расставался с автомобилем - возил гуманитарную помощь, вывозил людей из-под обстрелов. 10 марта он выезжал из Салтовки - в машине было 5 человек, два кота и сзади полный прицеп вещей и медтехники. Его автомобиль догнали оккупанты и открыли огонь.
Уже с ранениями Иванчук смог доехать до блокпоста украинских военных. Всех людей он довез целыми, без травм. Но сам пострадал. В автомобиль было выпущено около 30 пуль и 5 из них попали в Сергея. Две пули застряли в диафрагме и печени и его едва довезли до больницы.
Фото: Сергей Иванчук
Ему повезло, что в машине была медсестра - Виктория закрыла ему дыру в спине руками и этим спасла ему жизнь.
Сейчас Сергей Иванчук восстанавливается после ранений. Он почти полтора месяца был в реанимации и несколько раз едва не попрощался с жизнью.
Он перенес 12 операций и сейчас его отправили в город Ульм в Германии. Как только врачи снова поставили его на ноги, он снова начал помогать украинцам.
Иванчук участвует в митингах в поддержку Украины, снова начал петь и поддерживает беженцев.
Как рассказывает Иванчук, украинских защитников отправляют на реабилитацию в Германию специальным самолетом. Он оборудован всем необходимым и в самолете есть медики и медсестры. Они помогают раненым, кормят их и оказывают по необходимости медицинскую помощь.
Раненые воины пристегнуты ремнями в пяти точках. И на борту самолета есть операционная - для экстренных случаев.
В аэропорту самолет ждут десятки машин скорой помощи - по одной для каждого пассажира. Пассажиров перевозят в разные больницы, где уже ждут команды хирургов для проведения операций.
Кстати, ранее мы писали о том, что 8-летний украинец за месяц собрал для ВСУ полмиллиона гривен.
А еще рассказывали о том, что 95-летняя блогерша организовала сбор средств для ВСУ.