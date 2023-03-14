Волонтер оголосила терміновий збір коштів на Бахмут, де тривають найважчі бої

"Благаю робити репости + навіть 1 гривня, це величезна допомога. Сьогодні викупила 4 дрони Мавік 3 комбо 356 тисяч гривень за супер ціною. Завтра потрібно викупити два тепловізори, дуже терміново на 48 285 грн. Але на середу ще два – 141 тисяч. Дуже прошу підтримати збір, все йде на Бахмут, там тривають кровопролитні бої. Люди, не проходьте повз них, на фронті дуже багато загиблих та поранених", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253