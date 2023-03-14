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Волонтер оголосила терміновий збір коштів на Бахмут, де тривають найважчі бої

Терміново оголошено збір для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові в Бахмуті потребують тепловізорів. На цьому напрямі тривають важкі, криваві бої.

Волонтер Наталія Юсупова у Facebook оголосила терміновий збір коштів на пристрої.

"Благаю робити репости + навіть 1 гривня, це величезна допомога. Сьогодні викупила 4 дрони Мавік 3 комбо 356 тисяч гривень за супер ціною. Завтра потрібно викупити два тепловізори, дуже терміново на 48 285 грн. Але на середу ще два – 141 тисяч. Дуже прошу підтримати збір, все йде на Бахмут, там тривають кровопролитні бої. Люди, не проходьте повз них, на фронті дуже багато загиблих та поранених", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Нагадаємо, що Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери та тепловізори.

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