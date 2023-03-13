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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери і тепловізори

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Понеділок 13 березня 2023 13:40
Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери і тепловізори Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери та тепловізори (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України чергові два позашляховики для допомоги на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Артилерійській бригаді "Запорізька Січ" фонд передав позашляховик Hyundai Terracan. Високопрохідний пікап Mitsubishi L-200 надійшов у розпорядження підрозділу, в якому служать співробітники Favbet.

Також підрозділ отримав від фонду два квадрокоптери DJI Mavic 3 та два тепловізори Lynx LH15.

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери і тепловізори

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 80 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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