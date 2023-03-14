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Волонтер объявила срочный сбор средств на Бахмут, где идут тяжелейшие бои

Срочно объявлен сбор для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные в Бахмуте нуждаются в тепловизорах. На этом направлении идут тяжелые, кровавые бои.

Волонтер Наталия Юсупова на Facebook объявила срочный сбор средств на устройства.

"Умоляю делать репосты + даже 1 гривна, это огромная помощь. Сегодня выкупила 4 дрона Мавик 3 комбо 356 тысяч гривен по супер цене. Завтра нужно выкупить два тепловизора, очень срочно на 48 285 грн Но на среду еще два – 141 тысячи. Очень прошу поддержать сбор, все идет на Бахмут, там продолжаются кровопролитные бои. Люди, не проходите мимо, на фронте очень много погибших и раненых", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Напомним, что Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры.

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