Володя – не Володя: знаменитые комики открестились от двойников в Крыму

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец (Коллаж РБК-Украина)

Данилец и Моисеенко рассказали, что провокаторы используют их двойников

Известные украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко сделали заявление о том, что они не выступали в оккупированном Крыму с 2013 года. Они прокомментировали отмену своих концертов в городах Украины и сообщили, что никогда не жили в России.

Знаменитые комики из дуэта "Кролики" Данилец и Моисеенко отметили, что никогда не поддерживали оккупацию Крыма и не работали там с 2013 года.

"В обвинениях в наш адрес нет практически ни слова правды. Мы никогда не жили в России. Мы никогда не работали в Крыму: ни частные мероприятия, ни концерты с того момента, как стало это делать нельзя. Мы никогда не поддерживали оккупацию Крыма", - рассказал Владимир Моисеенко в интервью для "112 канала".

Артисты назвали фейком видео, на котором они якобы скандируют: "Ленин. Партия. Комсомол".

"Вот, например, по Крыму. Мы действительно с 2013 года ни одного концерта, ни одного выступления там не дали. И даже не отдыхали там. Но кто-то как-то для чего-то снял "Ленин. Партия. Комсомол". Действительно, я, когда сначала увидел "Неужели это я? Когда это могло быть?" А потом, когда приблизил, там было ясно, что я – это не я, Володя – это не Володя. И они хотя бы готовились к этому вранью. Они написали, что мы якобы давали грамоты от Иосифа Кобзона. Ну хотя бы календари посмотрите: он умер в августе 2018 года, а это было уже в октябре. Ну, какие грамоты от Кобзона? Это, во-первых. А во-вторых, нас там не было. Это чистый фейк", - добавил Данилец.

Комики признаются, что непонятно, кому это нужно и кто готовит против них такие провокации.

Украинский дуэт "Кролики" рассказали, что не выступали в Крыму с 2013 года