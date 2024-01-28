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Володимир Завадюк розкрив секрети зйомок Нацвідбору Євробачення 2024

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Юлія Любченко

Володимир Завадюк став продюсером Нацвідбору Євробачення 2024 та розкрив декі секрети зйомок.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Завадюка.

Володимир Завадюк розповів деталі зйомок Нацвідбору Євробачення 2024

Цього року організацією шоу займається Володимир Завадюк, який є креативним продюсером проектів "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками" та інших цікавих проектів. 

Раніше Завадюк вже розповідав, що хоче поєднати у  Нацвідборі українські традиції, легендарні українські колективи та сучасність, щоб показати нашу айдентику та унікальність. 

Володимир розповів, що над створенням шоу працює дуже велика команда, яка готує для глядача цікавий контент. На проекті працює 400 людей - це і команда Суспільного, і команда Big Brave Events та ще й підрядники.

За словами Завадюка, одна з головних місій команди - це створення шоу, яке могло б підняти настрій людям та надихнути кожного з нас. 

"Одна з головних місій нашої команди у реалізації Нацвідбору Євробачення 2024, щоб це підняло настрій людям біля екранів, щоб вони могли посміхнутися, щоб вони могли надихнутися. Нам хочеться поділитися особливою атмосферою", - розповідає продюсер.

Скриншот

Як вже відомо, на сцені Нацвідбору глядачі зможуть побачити не лише улюблених артистів й ведучих, а також унікальні артефакти Євробачення.

Виходячи з фотографій, які показав Володимир, можна буде побачити легендарний дзеркальний головний убір Вєрки Сердючки з зіркою в якому вона виступала на Євробаченні у 2007 році, білу сукню Тіни Кароль з Євробачення 2006 та багато інших цікавих деталей попередніх учасників шоу. 

Також Завадюк показав, як ведучі готуються до зйомок. А ними стали Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Скриншоти

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