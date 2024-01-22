Нацвідбір на Євробачення 2024: названі імена всіх суддів

Українці вже обрали членів журі, які допоможуть обрати представника від України на Євробаченні у 2024 році.

Про те, чиї імена набули гордого звання судей Нацвідбору Євробачення 2024, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт " Суспільного ".

Хто став членом журі Нацвідбору Євробачення 2024

У мобільному застосунку "Дія" завершилось голосування за склад журі Національного відбору на Євробачення 2024, який проводить Суспільне Мовлення.

Впродовж цілого тижня голосування українці обирали членів журі та могли обрати одного з 9 запропонованих кандидатів на цю відповідальну позицію.

Лідерами голосування стали:

Андрій Данилко - він набрав 43,79 відсотка голосів

Джамала - отримала від українців 23,62 відсотка

Сергій Танчинець - зайняв третє крісло та набрав 12,42 відсотка.

Судді Нацвідбору Євробачення 2024 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Нагадаємо, що проголосувати можна було лише за одного кандидата та лише протягом тижня.

Зазначимо, що у застосунку "Дія" проголосували понад 720 тисяч українців та вирішили долю трьох артистів, надавши їм можливості впливати на долю молодих учасників Євробачення.

Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним, то вони стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу.

Вже 3 лютого, у фіналі Нацвідбору зіркова трійка журі, яка нам відома, разом з глядачами обиратиме представника України на Євробаченні 2024. Вибір не буде легким, адже кожен учасник має гарні шанси та сильні номери.