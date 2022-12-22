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Володимир Шумко розповів трагічну історію про хлопчика, якого вбили окупанти (відео)

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Четвер 22 грудня 2022 16:08
Володимир Шумко розповів трагічну історію про хлопчика, якого вбили окупанти (відео) Актор і гуморист Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)
Автор: Юлія Гаюк

Український актор "Жіночого кварталу" та "Improv Live Show" Володимир Шумко поділився з прихильниками трагічною історією сім'ї Рудницьких з Одеської області. Він привітав їхнього сина з днем народження, а рік потому хлопчика вбила ворожа ракета.

Про це гуморист розповів у своєму Instagram.

Деталі історії

У серпні минулого року до артиста звернулася Надія Рудницька з проханням привітати її сина Дмитра з 11 днем народження. Вона розповіла, що син просто в захваті від виступів Володимира та знає напам'ять всі його фрази.

Звичайно, Шумко не відмовив у проханні. Уже ближче до дня народження хлопчика він записав йому відеопривітання, створивши спогад на все життя.

Володимир Шумко розповів трагічну історію про хлопчика, якого вбили окупанти (відео)

Володимир Шумко привітав 11-річного хлопчика з днем народження (фото: instagram.com/vovashumko)

Проте рік потому актору написав батько Діми. Чоловік повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу селища Сергіївка в Одеській області його син і дружина загинули.

"Дімка, так шкода, що моє привітання з твоїм днем народження було останнім у твоєму житті. Я б залюбки робив це кожного року, і хотів би, щоб ми побачились на моєму концерті. Але, на жаль, мр*зота вирішила за нас, як нам жити чи не жити. Хочу, щоб там, де ти зараз є, в тебе були найкращі дні народження", - прокоментував Шумко.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу по Сергіївці в ніч проти 1 липня було зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Крім того, загинула 21 особа, серед яких дитина.

Раніше Оля Полякова вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком.

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