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Число погибших при ракетном ударе по Сергеевке достигло 21, - Братчук

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Одесская область, Пятница 01 июля 2022 16:42
Число погибших при ракетном ударе по Сергеевке достигло 21, - Братчук Фото: спасатель на месте удара в Сергеевке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

Число погибших в результате ракетного удара по курортной Сергеевке в Одесской области достигло 21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука на телемарафоне.

"К сожалению, список тех людей, которые погибли, на эту минуту добавился еще один погибший человек. То есть, уже имеем грустный счет - 21. И действительно среди этих 21 погибших есть мальчик 12 лет", - отметил Братчук.

Он также уточнил, что число пострадавших не увеличивается.

Напомним, в ночь на 1 июля ракетные войска нанесли несколько ракетных ударов, в результате разрушена девятиэтажка и база отдыха в Сергеевке.

Также стало известно, что от удара пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

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