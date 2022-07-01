Число погибших при ракетном ударе по Сергеевке достигло 21, - Братчук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука на телемарафоне.

"К сожалению, список тех людей, которые погибли, на эту минуту добавился еще один погибший человек. То есть, уже имеем грустный счет - 21. И действительно среди этих 21 погибших есть мальчик 12 лет", - отметил Братчук.

Он также уточнил, что число пострадавших не увеличивается.