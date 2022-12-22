З Jerry Heil на концерті стався нещасний випадок: артистка потрапила до лікарні
У Тернополі з українською співачкою Jerry Heil у палаці культури "Березіль" ім. Леся Курбаса стався неприємний інцидент, вона впала в оркестрову яму. Дівчину відвезли до лікарні.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
У якому стані співачка
Зокрема, падіння виявилося серйозним, тому Jerry знадобилася допомога лікарів, її госпіталізували.
Про неприємний інцидент, який стався з Heil, повідомила команда зірки.
Jerry Heil потрапила у лікарню (скрін)
Наразі співачка перебуває під наглядом медиків.
Також її концерт, який мав відбутися в Івано-Франківську сьогодні, 22 грудня, перенесли.
Наразі більше деталей щодо інциденту команда Jerry Heil не повідомила. Також сама артистка не з'являлась у мережі та не коментувала ситуацію.
Нещодавно Jerry Heil показала, який подарунок зробила батькові. Зокрема, тепер він зможе возити українських зірок на гастролі.
Також співачка ледь не постраждала від фаната із Росії. За її словами, він незаконно перетнув кордон, щоб зустрітися з нею.