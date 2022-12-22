З Jerry Heil на концерті стався нещасний випадок: артистка потрапила до лікарні

У Тернополі з українською співачкою Jerry Heil у палаці культури "Березіль" ім. Леся Курбаса стався неприємний інцидент, вона впала в оркестрову яму. Дівчину відвезли до лікарні.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У якому стані співачка Зокрема, падіння виявилося серйозним, тому Jerry знадобилася допомога лікарів, її госпіталізували. Про неприємний інцидент, який стався з Heil, повідомила команда зірки. Jerry Heil потрапила у лікарню (скрін) Наразі співачка перебуває під наглядом медиків. Також її концерт, який мав відбутися в Івано-Франківську сьогодні, 22 грудня, перенесли. Наразі більше деталей щодо інциденту команда Jerry Heil не повідомила. Також сама артистка не з'являлась у мережі та не коментувала ситуацію.