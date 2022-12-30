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Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Володимир Остапчук разом із новою дівчиною Катериною приїхали до деокупованого Херсона. Прихильники пари висловили схвальні коментарі та якнайшвидше чекають Остапчука в Сімферополі.

Про неочікувану поїздку ведучий розповів у своєму Instagram.

Як Остапчук приїхав у Херсон

На сторінці знаменитості з'явилося відео, де він розповідає про погоду в Херсоні, стоячи на в'їзді до міста. Ведучий робив це дуже невимушено, немов так і має бути. Загалом уся картинка мала дуже гармонійний вигляд.

"Хай рассасія і незгоди не роблять вам в житті погоди", - написав Остапчук під відео.

У сторіс він також показав фото, як топчеться по триколору. Аналогічний знімок опублікувала його 22-річна кохана Катерина Полтавська. З цього стає очевидно, що до міста пара навідалася разом.

Володимир Остапчук приїхав у Херсон разом із дівчиною (фото: mega-music.pro)

У коментарях користувачі відреагували досить бурхливо. Вони були раді бачити улюбленого ведучого в рідному для багатьох місті.

Деякі коментатори згадували Сімферополь та зізнавалися, що хочуть швидше побачити Остапчука і там.

Але знайшлися ті, хто не оцінив роботу ведучого.

Раніше ми детальніше розповідали про нову кохану Володимира Остапчука.

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