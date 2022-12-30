Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов

Как Остапчук приехал в Херсон

На странице знаменитости появилось видео, где он рассказывает о погоде в Херсоне, стоя на въезде в город. Ведущий делал это очень непринужденно, словно так и должно быть. В общем вся картинка выглядела очень гармонично.

"Пусть рассассия и несогласия не делают вам в жизни погоды", - написал Остапчук под видео.

В сторис он также показал фото, как топчется по триколору. Аналогичный снимок опубликовала его 22-летняя возлюбленная Екатерина Полтавская. Из этого становится очевидно, что в город пара наведалась вместе.

Владимир Остапчук приехал в Херсон вместе с девушкой (фото: mega-music.pro)

В комментариях пользователи отреагировали достаточно бурно. Они были рады видеть любимого ведущего в родном для многих городе.

Некоторые комментаторы вспоминали Симферополь и признавались, что хотят поскорее увидеть Остапчука и там.

Но нашлись те, кто не оценил работу ведущего.