ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 11:27
Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Володимир Остапчук разом із новою дівчиною Катериною приїхали до деокупованого Херсона. Прихильники пари висловили схвальні коментарі та якнайшвидше чекають Остапчука в Сімферополі.

Про неочікувану поїздку ведучий розповів у своєму Instagram.

Як Остапчук приїхав у Херсон

На сторінці знаменитості з'явилося відео, де він розповідає про погоду в Херсоні, стоячи на в'їзді до міста. Ведучий робив це дуже невимушено, немов так і має бути. Загалом уся картинка мала дуже гармонійний вигляд.

"Хай рассасія і незгоди не роблять вам в житті погоди", - написав Остапчук під відео.

У сторіс він також показав фото, як топчеться по триколору. Аналогічний знімок опублікувала його 22-річна кохана Катерина Полтавська. З цього стає очевидно, що до міста пара навідалася разом.

Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів

Володимир Остапчук приїхав у Херсон разом із дівчиною (фото: mega-music.pro)

У коментарях користувачі відреагували досить бурхливо. Вони були раді бачити улюбленого ведучого в рідному для багатьох місті.

Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатівВолодимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатівДеякі коментатори згадували Сімферополь та зізнавалися, що хочуть швидше побачити Остапчука і там.

Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатівАле знайшлися ті, хто не оцінив роботу ведучого.

Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів

Раніше ми детальніше розповідали про нову кохану Володимира Остапчука.

Читайте також, як нова пасія балує відомого ведучого щоранку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон деокупація Шоу-бізнес звезды шоу-бизнеса