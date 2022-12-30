Володимир Остапчук разом із новою дівчиною відвідав звільнений Херсон, чим здивував фанатів
Нещодавно Володимир Остапчук разом із новою дівчиною Катериною приїхали до деокупованого Херсона. Прихильники пари висловили схвальні коментарі та якнайшвидше чекають Остапчука в Сімферополі.
Про неочікувану поїздку ведучий розповів у своєму Instagram.
Як Остапчук приїхав у Херсон
На сторінці знаменитості з'явилося відео, де він розповідає про погоду в Херсоні, стоячи на в'їзді до міста. Ведучий робив це дуже невимушено, немов так і має бути. Загалом уся картинка мала дуже гармонійний вигляд.
"Хай рассасія і незгоди не роблять вам в житті погоди", - написав Остапчук під відео.
У сторіс він також показав фото, як топчеться по триколору. Аналогічний знімок опублікувала його 22-річна кохана Катерина Полтавська. З цього стає очевидно, що до міста пара навідалася разом.
Володимир Остапчук приїхав у Херсон разом із дівчиною (фото: mega-music.pro)
У коментарях користувачі відреагували досить бурхливо. Вони були раді бачити улюбленого ведучого в рідному для багатьох місті.
Деякі коментатори згадували Сімферополь та зізнавалися, що хочуть швидше побачити Остапчука і там.
Але знайшлися ті, хто не оцінив роботу ведучого.
Раніше ми детальніше розповідали про нову кохану Володимира Остапчука.
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