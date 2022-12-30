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Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов

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Пятница 30 декабря 2022 11:27
Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно Владимир Остапчук вместе с новой девушкой Екатериной приехали в деоккупированный Херсон. Поклонники пары высказали одобрительные комментарии и как можно скорее ждут Остапчука в Симферополе.

О неожиданной поездке ведущий рассказал в своем Instagram.

Как Остапчук приехал в Херсон

На странице знаменитости появилось видео, где он рассказывает о погоде в Херсоне, стоя на въезде в город. Ведущий делал это очень непринужденно, словно так и должно быть. В общем вся картинка выглядела очень гармонично.

"Пусть рассассия и несогласия не делают вам в жизни погоды", - написал Остапчук под видео.

В сторис он также показал фото, как топчется по триколору. Аналогичный снимок опубликовала его 22-летняя возлюбленная Екатерина Полтавская. Из этого становится очевидно, что в город пара наведалась вместе.

Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов

Владимир Остапчук приехал в Херсон вместе с девушкой (фото: mega-music.pro)

В комментариях пользователи отреагировали достаточно бурно. Они были рады видеть любимого ведущего в родном для многих городе.

Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатовВладимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов Некоторые комментаторы вспоминали Симферополь и признавались, что хотят поскорее увидеть Остапчука и там.

Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов Но нашлись те, кто не оценил работу ведущего.

Владимир Остапчук вместе с новой девушкой посетил освобожденный Херсон, чем удивил фанатов

Раньше мы подробнее рассказывали о новой любимой Владимире Остапчуке.

Читайте также, как новая пассия балует известного ведущего каждое утро.

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