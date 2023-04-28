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Остапчук розповів про "будинок дитинства" в Умані, який рознесли росіяни (фото)

Фото: Володимир Остапчук відреагував на ракетний удар по Умані 28 квітня (facebook com vostapchuk3)
Автор: Людмила Жукова

Володимир Остапчук відреагував на ракетний удар росіян по Умані 28 квітня. Це рідне місто українського ведучого, в якому він виріс і ходив до школи.

Кадри з місця трагедії шоумен показав на сторінці Instagram.

Як відреагував Остапчук на ракетний удар в Умані

Судячи зі Stories у соцмережі, сам Володимир зараз перебуває у Варшаві. Як відомо, 28 квітня російська ракета потрапила до багатоповерхівки в Умані та знесла там весь під'їзд.

"Я повз цей будинок до школи ходив. У цьому будинку раніше проживало четверо моїх однокласників. Я в ньому 100 разів був. Це просто "мій район", - розповів Остапчук.

Остапчук відреагував на удар по Умані (Скріншот Instagram)

Ведучий також зазначив, що він жив у цьому районі у дитинстві.

Підписники Володимира поцікавилися, чи все гаразд із його батьками, які живуть в Умані. На що шоумен відповів, що, на щастя, з ними все гаразд.

"На жаль, не всі повідомлення можу показати, але дякую за підтримку, з батьками все гаразд", - відповів шоумен.

Остапчук розповів, що з його батьками в Умані (Скріншот Instagram)

Нагадаємо, що в Умані з-під завалів будинку, куди потрапила російська ракета, витягли тіла ще трьох загиблих. Число жертв зросло до 10 осіб.

Як ми раніше писали, у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета.

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УманьВолодимир Остапчук