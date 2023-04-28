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"Я вас ненавиджу": у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета (відео)

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 08:46
"Я вас ненавиджу": у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета (відео) Ракетний удар по Умані зруйнував квартиру, де спали діти (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Ракетний обстріл Умані 28 квітня знищив майже половину житлового будинку. У момент атаки там були люди. Наразі повідомляється про три жертви та вісім госпіталізованих.

Мешканка Умані – мати дітей показала на відео, що зробили російські ракети з її квартирою.

Деталі влучення ракети росіян до житлового будинку в Умані

Жінка у сльозах на відео розповіла, що у момент попадання ракети у квартирі перебувала вона з дітьми. Вони мирно спали у своїх ліжках. Тепер у житлі немає вікон, люди, що там перебували, всі у крові. На щастя, вони залишилися живими.

"Як таке може бути? Ракета потрапила до нашої оселі. Ми всі в крові. Вікна вибило. Тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Я вас ненавиджу, ка*апи", - каже вбита горем мешканка Умані.

Увага, на відео є нецензурна лексика.

Також у місцевих пабликах повідомляють, що ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки.

"Умань. Немає слів. Якесь нескінченне пекло. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Росія продовжує доводити статус держави-терориста", - сказано в повідомленні.

&quot;Я вас ненавиджу&quot;: у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета (відео)&quot;Я вас ненавиджу&quot;: у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета (відео)&quot;Я вас ненавиджу&quot;: у квартиру в Умані, де спали діти, потрапила російська ракета (відео)В Умані ракета росіян зруйнувала будинок (фото: Ешкин крот/Telegram)

Зазначимо, що 28 квітня о 4.30 ранку росіяни розпочали черговий обстріл України. Вибухи було чути у Дніпропетровській, Миколаївській, Черкаській та Полтавській областях, Києві.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня , у небі над Києвом було знищено 11 ворожих ракет .

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Умань росіяни Обстріл