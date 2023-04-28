Остапчук рассказал про "дом детства" в Умани, который разнесли россияне (фото)

Как отреагировал Остапчук на ракетный удар в Умани

Судя по Stories в соцсети, сам Владимир сейчас находится в Варшаве. Как известно, 28 апреля российская ракета попала в многоэтажку и снесла там весь подъезд.

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше проживало четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "мой район", - рассказал Остапчук.

Остапчук отреагировал на удар по Умани (Скриншот Instagram)

Ведущий также отметил, что он жил в этом районе в детстве.

Подписчики Владимира поинтересовались, все ли в порядке с его родителями, которые живут в Умани. На что шоумен ответил, что, к счастью, с ними все хорошо.

"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", - ответил шоумен.

Остапчук рассказал, что с его родителями в Умани (Скриншот Instagram)

Напомним, что в Умани из-под завалов дома, куда попала российская ракета, извлекли тела еще троих погибших. Число жертв выросло до 10 человек.