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Володимир Кличко пояснив, чому "не готовий помирати за Україну": сильне відео

Володимир Кличко розповів про війну в Україні (скриншот: zdf.de)
Автор: Тетяна Самарук

Український боксер Володимир Кличко, який знаходиться за кордоном, прийшов у Німеччині на шоу доктора Маркуса Ланца та заявив, що готовий жити за Україну - і це набагато складніше. До того ж колишній спортсмен розповів, що йому часто ставлять це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт німецької телекомпанії ZDF.

За його словами, він не готовий йти на фронт захищати країну від російських окупантів. Пояснив він це тим, що хоче жити і це складніше, ніж померти.

"Якщо в тебе в руку вже є автомат і тебе відправляють на фронт, то його ставлять. Ось у чому різниця між російськими та українськими солдатами. Ні, я не готовий померти за Україну. Я готовий жити за свою країну. Це складніше, ніж померти", - сказав Кличко.

Володимир Кличко (скриншот: zdf.de)

До того Кличко дав чітко зрозуміти, що "не всі мають бути на фронті".

"Їм потрібна "підтримка в тилу", проте "майже кожен українець" вчиться поводитися зі зброєю, проходить курси з тактичної медицини та як поводитися під час обстрілів", - заявив колишній спортсмен.

Український боксер зазначив, що кожен українець віком до 60 років повинен колись розраховувати на бій. 

"До останнього готують і дітей. Ви адаптуєтеся. Ви звикаєте до цього. Ви переходите у цифровий формат. Тому що завдяки хорошій цифровізації людина має можливість дізнатися, до чого готується ворог, і уникнути трагедії", - додав Кличко.

Володимир Кличко на шоу доктора Маркуса Ланца (скриншот: zdf.de)

 

Раніше ми повідомляли, що Віталій Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років.

Також Кличко розповідав про мужню киянку, яка допомагає впоратися з наслідками ракетних ударів РФ.

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