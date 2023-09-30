Владимир Кличко объяснил, почему "не готов умирать за Украину": сильное видео

По его словам, он не готов идти на фронт защищать страну от российских оккупантов. Объяснил он это тем, что хочет жить, и это сложнее, чем умереть.

"Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт, то его ставят. Вот в чем разница между российскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть", - сказал Кличко.

Владимир Кличко (скриншот: zdf.de)

К тому же Кличко дал четко понять, что "не все должны быть на фронте".

"Им нужна "поддержка в тылу", однако "почти каждый украинец" учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как вести себя во время обстрелов", - заявил бывший спортсмен.

Украинский боксер отметил, что каждый украинец младше 60 лет должен когда-то рассчитывать на бой.

"К последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в цифровой формат. Потому что благодаря хорошей цифровизации у человека есть возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии", - добавил Кличко.

Владимир Кличко на шоу доктора Маркуса Ланца (скриншот: zdf.de)