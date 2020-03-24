Супрун развенчала популярные мифы о лечении коронавируса

Коронавирус в Украине зафиксирован у 73 человек. При этом 29 из этих случаев выявлены в Киеве. В сети становиться все больше дезинформации касательно лечения COVID-19. Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о популярных новых мифах касательно коронавируса.

Супрун подчеркнула, что любая ложь опасна. Особенно, если она касается здоровья человека.

Обильное питье воды не поможет "смыть" коронавирус в желудок или "вымыть" его из организма

Пить воду полезно, но в данное время в мире нет лекарств против коронавируса. Вода не поможет, если вирус уже попал на слизистую оболочку вашего организма. Также никакого эффекта не даст и полоскание горла теплой или подсоленной водой.

Климат или погода не влияют на передачу коронавируса

Коронавирус может распространяться и в холодных, и в теплых регионах, в любую пору года.

Горячая ванна не помешает коронавирусной болезни

Принимать теплую ванну можно ради удовольствия или гигиены, но это не уничтожит вирус.

Коронавирус не может передаваться через укусы комаров

Коронавирус чаще всего распространяется через выделения из носа или слюны, когда человек кашляет или чихает. У ученных нет никаких доказательств, что комары могут передавать COVID-19

Пока нет вакцины от коронавируса

Коронавирус, настолько новый и разный, что для защиты от него нужна новая вакцина. Сейчас такой нет, но ученые активно работают над этим.

Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет не заразиться

Нет никаких доказательств, что это защищает людей от коронавируса, и от любого другого вируса. При этом промывание носа солевым раствором будет полезно тем, кто заболел обычном простудой.

Чеснок, лук, витамин С и другие витамины не помогут избежать заражения коронвирусом

Несмотря на то, что чеснок и лук - это полезная пища. Нет никаких научных доказательств того, что они защищают людей от COVID-19. Кроме того, Супрун подчеркнула, что витамин С не может повысить иммунитет. Необходимо просто сбалансировано питаться и пить достаточное количество жидкости.

Заразиться коронавирусом можно в любом возрасте

Пожилые люди и люди, у которых серьезные хронические заболевания, включая астму, диабет, заболевания сердца, являются более уязвимыми. Если они заболеют коронавирусом, то болезнь будет проходить в тяжелой форме. Но заразиться могут абсолютно все.

Антибиотики неэффективны для профилактики и лечения коронавируса

Антибиотики безсильны против вирусов, они уничтожают только бактерии. Но, во время лечения от коронавируса, врачи могут назначить антибиотики, если у пациента будет сопутствующая бактериальная инфекция.

Лекарства против COVID-19 не существует

Любая реклама, которая призывает покупать средства "для профилактики" или "уничтожения вирусов" - просто нагло врет.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, нужно ли избегать животных, чтобы не заразиться коронавирусом.