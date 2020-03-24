Супрун розвінчала популярні міфи про лікування коронавіруса

Коронавірус в Україні зафіксований у 73 осіб. При цьому 29 з цих випадків виявлено в Києві. В мережі стає все більше дезінформації щодо лікування COVID-19. Колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла про популярні нові міфи щодо коронавіруса.

Супрун підкреслила, що будь-яка брехня небезпечна. Особливо, якщо вона стосується здоров'я людини.

Часте пиття води не допоможе "змити" коронавірус в шлунок або "вимити" його з організму

Пити воду корисно, але в даний час в світі немає ліків проти коронавіруса. Вода не допоможе, якщо вірус вже потрапив на слизову оболонку вашого організму. Також ніякого ефекту не дасть і полоскання горла теплою або підсоленою водою.

Клімат або погода не впливають на передачу коронавіруса

Коронавірус може поширюватися і в холодних і теплих регіонах, в будь-яку пору року.

Гаряча ванна не завадить коронавирусній хворобі

Приймати теплу ванну можна заради задоволення або гігієни, але це не знищить вірус.

Коронавірус не може передаватися через укуси комарів

Коронавірус найчастіше поширюється через виділення з носа або слини, коли людина кашляє або чхає. У вчених немає ніяких доказів, що комарі можуть передавати COVID-19

Поки немає вакцини від коронавіруса

Коронавірус, настільки новий і різний, що для захисту від нього потрібна нова вакцина. Зараз такої немає, але вчені активно працюють над цим.

Регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе не заразитися

Немає ніяких доказів, що це захищає людей від коронавіруса, і від будь-якого іншого вірусу. При цьому промивання носа сольовим розчином буде корисно тим, хто захворів на звичайну застуду.

Часник, цибуля, вітамін С та інші вітаміни не допоможуть уникнути зараження коронвирусом

Незважаючи на те, що часник і цибуля - це корисна їжа. Немає ніяких наукових доказів того, що вони захищають людей від COVID-19. Крім того, Супрун підкреслила, що вітамін С не може підвищити імунітет. Необхідно просто збалансовано харчуватися і пити достатню кількість рідини.

Заразитися коронавірусом можна в будь-якому віці

Люди похилого віку і люди, які мають серйозні хронічні захворювання, включаючи астму, діабет, захворювання серця, є більш уразливими. Якщо вони захворіють коронавірусом, то хвороба буде проходити у важкій формі. Але заразитися можуть абсолютно всі.

Антибіотики неефективні для профілактики і лікування коронавіруса

Антибіотики безсильны проти вірусів, вони знищують тільки бактерії. Але, під час лікування від коронавіруса, лікарі можуть призначити антибіотики, якщо у пацієнта буде супутня бактеріальна інфекція.

Ліків проти COVID-19 не існує

Будь-яка реклама, яка закликає купувати засоби "для профілактики" або "знищення вірусів" - просто нахабно бреше.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин, щоб не заразитися коронавірусом.