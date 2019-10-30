Волнуется и ревнует: партнерша Остапчука по Танцам со звездами сделала признание

Илона Гвоздева, партнерша телеведущего и шоумена Владимира Остапчука по проекту Танцы со звездами, призналась, что муж ее ревнует. Она объяснила, что супругу приходиться делить ее с танцевальным шоу вот уже почти 10 лет и он ревнует ее к партнерам.

Илона Гвоздева рассказала, что ее супругу было сложно смириться с тем, что его жена танцует с другими мужчинами, и он хоть и относится к работе жены с пониманием, но все равно ревнует.

Илона Гвоздева (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Как любому нормальному мужчине, ему трудно. Ведь жена находится в руках другого. Он волнуется и ревнует. За день мне приходит немало сообщений, комментариев. Думаю, у него стальные нервы", - рассказала Гвоздева.

Она поделилась забавной историей о том, как в 2009 году прошло ее первое танцевальное шоу и как к этому отнесся ее супруг Иван.

Илона Гвоздева с мужем (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Хочу рассказать вам забавную историю. В 2009 году прошло мое первое танцевальное шоу с моим участием. Иван думал, что это мой последний проект. Как оказалось, это было только начало. Поэтому в этом году мы празднуем юбилей, как муж делит меня с профессией. Пока нам это удается. И считаю, что через несколько лет все же стоит успокоиться. Попробую себя в внекадровой работе", - призналась хореограф.