Волнительный момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят дочь к знаменательному дню

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцесса Шарлотта пойдет в школу 5 сентября. Буквально через несколько дней ей предстоит попасть в первый класс частной школы.

Четырехлетняя дочь герцогов Кембриджских не может дождаться, когда присоединится к своему старшему брату принцу Джорджу, чтобы вместе с ним ходить в частную школу Thomas’s Battersea.

Принц Джордж посещает это учебное заведение с 2017 года. Однако из-за плохого самочувствия во время третьей беременности в этот день герцогиня не смогла сопровождать сына и теперь герцогиня не намерена пропускать столь важный день для дочери - в школу Шарлотту родители отведут сами.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой (twitter.com/InStyle)

Отмечается, что обучение в школе Thomas’s Battersea стоит $23,000. Учебное заведение находится вблизи Кенсингтонского дворца.

Кроме математики, физики, английского языка и истории, в школе учат балету, актерскому мастерству и французскому языку.

Тем временем, в Королевском дворце ходят слухи, что другие герцоги - Сассекские - Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить африканского малыша. Даже известно, из какой страны может быть ребенок, который станет братом для Арчи.

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.

Также мы писали, что королева Елизавета II может быть казнена из-за неудачно принятого решения.