ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Волки держат в страхе сразу несколько украинских сел: подходят прямо к домам

Хмельницкая область, Понедельник 25 января 2021 13:47
Волки держат в страхе сразу несколько украинских сел: подходят прямо к домам
Волки атакуют села в Хмельницкой области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Волки держат в страхе сразу несколько сел в Хмельницкой области. Животные абсолютно не боятся людей и подходят прямо к домам местных жителей.

Как говорится в сюжете ТСН, на днях в селе Шарки Деражнянского района волки напали на домашнего пса и загрызли насмерть.

Егери говорят, что животным нечем питаться, поэтому они осмелели и стали ближе подходить к домам людей, чтобы найти себе еду.

Виноваты в этом сами люди, которые постепенно уничтожают лес, лишая животных места обитания.

"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.

В Хмельницкой области волки держат в страхе несколько сел (видео: ТСН)

Ранее на атаку волков пожаловались также в курортном поселке на Прикарпатье.

Также сообщалось, что этим летом на оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора.

Также мы писали, что под Бердянском волк напал сразу на троих людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь животныеволки

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь