Волки держат в страхе сразу несколько украинских сел: подходят прямо к домам

Волки атакуют села в Хмельницкой области (коллаж: РБК-Украина)

Волки держат в страхе сразу несколько сел в Хмельницкой области. Животные абсолютно не боятся людей и подходят прямо к домам местных жителей.

Как говорится в сюжете ТСН, на днях в селе Шарки Деражнянского района волки напали на домашнего пса и загрызли насмерть.

Егери говорят, что животным нечем питаться, поэтому они осмелели и стали ближе подходить к домам людей, чтобы найти себе еду.

Виноваты в этом сами люди, которые постепенно уничтожают лес, лишая животных места обитания.

"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.

В Хмельницкой области волки держат в страхе несколько сел (видео: ТСН)

Ранее на атаку волков пожаловались также в курортном поселке на Прикарпатье.

Также сообщалось, что этим летом на оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора.

Также мы писали, что под Бердянском волк напал сразу на троих людей.