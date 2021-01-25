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Вовки тримають у страху відразу кілька українських сіл: підходять прямо до будинків

Хмельницька область, Понеділок 25 січня 2021 13:47
Вовки тримають у страху відразу кілька українських сіл: підходять прямо до будинків
Вовки атакують села в Хмельницькій області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вовки тримають у страху одразу кілька сіл у Хмельницькій області. Тварини абсолютно не бояться людей і підходять прямо до будинків місцевих жителів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, днями в селі Шарки Деражнянського району вовки напали на домашнього собаку і загризли насмерть.

Єгері кажуть, що тваринам нічим харчуватися, тому вони осміліли і почали підходити ближче до будинків людей, щоб знайти собі їжу.

Винні в цьому самі люди, які поступово знищують ліс, позбавляючи тварин місця проживання.

"Я про цих вовків ніколи не чула. Це перший раз таке в житті побачила. Для мене це взагалі жах був!" - говорить місцева мешканка Катерина Симчук.

У Хмельницькій області вовки тримають у страху кілька сіл (відео: ТСН)

Раніше на атаку вовків поскаржилися також в курортному селищі на Прикарпатті.

Також повідомлялося, що цього літа на окупованому Донбасі вовк витягнув дворічну дівчинку прямо з двору.

Також ми писали, що під Бердянськом вовк напав відразу на трьох людей.

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