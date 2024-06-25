На Волині знайшли руїни костелу і монастиря кармелітів 18 століття: їм понад 300 років (фото)

У селі Кисилин Волинської області знайдені руїни костелу та монастиря кармелітів XVIII століття. Цьому костелу понад 300 років і він вже багато років стоїть напівзруйнований.

Як зараз виглядає будівля та що відомо про цей костел, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку волинського фотографа Андрія Гливу у Facebook.

Перша документальна згадка про містечко Кисилин датується приблизно 1451 роком. У той час землі були власністю магнатського роду Мильських герба Кирдеїв.

В 1445-1451 роках великий князь Лев Свидригайло пожалував село Кисилин, з озером на річці Турії, маршалку земському Петру Ланевичу Кирдію Мильському, разом з селами Твердині, Вербаїв та іншими землями в Луцькому повіті.

На початку XVII століття Кисилин вже згадується, як місце маєтку шляхетського роду Киселів. Близько 1625 року Остафій Кисіль заснував у Кисилині протестантську святиню та аріянську школу. Він був дуже освіченим на той час ученим, знав декілька європейських мов, тож сприяв таким чином піднесенню рівня розвитку науки на Волині.

Руїни костелу в Кисилині (Фото: facebook.com/andriyglyva)

По смерті Остафія Киселя містечко і школа переходять до Юрія Чаплича-Шпановського, якого польський уряд переслідував за поблажливе ставлення до аріян-протестантів, адже останні не поділяли догмати католицької віри.

З історичних документів відомо, що волинська шляхта на Луцькому сеймі 1645 року протестувала проти рішення Люблінського трибуналу, за яким у Кисилині мали закрити аріянські зібрання та школу, а Чаплич-Шпановський мав заплатити штраф у розмірі 1000 злотих червоних. Усі провідники-аріяни мали покинути місто.

У 1720 році на місці будівлі зібрань побудували костел, де службу почали проводити священики-кармеліти. Храм являв собою тринефну базиліку, що творила у плані прямокутник з апсидою. Бічну стіну підтримував масивний контрфорс.

Руїни костелу в Кисилині (Фото: facebook.com/andriyglyva)

Після третього поділу Речі Посполитої 1795 року, Кисилин увійшов до складу Російської імперії, ставши волосним центром Володимир-Волинського повіту Волинської губернії. Згодом у містечку розмістили ескадрон французьких емігрантів-роялістів Дворянського драгунського полку герцога де Беррі, корпусу принца Конде, що був на службі російського імператора Павла.

В Першу світову війну Кисилин став місцем зіткнення ударного угрупування російського корпусу та контрудару німецького корпусу. У червні 1916 року там йшли запеклі бої.

Однак історія храму була трагічною. Під час Другої світової війни сталася Волинська трагедія і вона була пов'язана саме з цим костелом.

1 листопада 1941 року було створено гетто, де євреї зазнавали постійних знущань. У Кисилин привезли євреїв з навколишніх сіл. А за рік німці вивезли бранців гетто - близько 500 людей за село та розстріляли.

Руїни костелу в Кисилині (Фото: facebook.com/andriyglyva)

11 липня 1943 року назавжди залишиться в історії як день загибелі (Кривава неділя) кількох десятків прихожан католицького костелу в Кисилині.

"Після завершення Другої світової, окупаційна радянська влада, звісно ж, і не подумала відновити пам'ятку. Тут розмістили цех по переробці льону та коноплі. Пізніше радянський "цех" знищила пожежа. З того часу будівля не використовується", - пишуть дослідники.

Зараз в інтер'єрі збереглися фрагменти фресок XVII століття. До апсиди костелу примикав двоповерховий монастирський будинок, який після 1832 року виконував роль парафіяльного будинку. Зараз увесь комплекс - руїни без даху.