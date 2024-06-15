Вчені знайшли рідкісний фрагмент папірусу з Євангелія дитинства від Фоми

Євангелії дитинства від Фоми - апокрифічне Євангеліє, яке описує раннє життя Ісуса. Знайдені фрагменти датуються II століттям до нашої ери. Варто зазначити, що саме ця частина Євангеліє вважається гностичною за походженням і вона відрізняється від Євангелія від Фоми, яке називають "Євангеліє висловів".

Що вдалося взнати дослідникам та про що пишеться у знайденому фрагменті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Heritage Daily.

Під час нещодавнього дослідження колекції папірусів у бібліотеці Гамбурзького університету у Німеччині дослідники виявили рідкісний фрагмент Євангелія, який містить 13 рядків фрагментарного грецького тексту. Він досить довго зберігався у Гамбурзькій бібліотеці й навіть не підозрювали, що цей манускрипт є важливим релігійним текстом.

Залишається невизначеним, чи була оригінальна мова Євангелія грецькою чи сирійською. Після публікації Євангеліє було перекладено кількома мовами, зокрема латинською, сирійською, ефіопською, вірменською, грузинською, арабською, гельською та слов'янською. Серед уцілілих фрагментів лише один грецькій зразок датується XIII століттям.

За словами експертів, гамбурзький фрагмент визнаний найдавнішим відомим зразком та найдавнішою копією Євангелія. Він також містить нові докази того, що грецька мова була оригінальним текстом.

"Хоч папірус містить лише 13 рядків по десять літер у кожному рядку, він ближчий за формою та стилем до пізнішої грецької версії 9-го століття, ніж до попередніх версій. Фрагмент представляє надзвичайний інтерес для дослідження… тому що ми змогли датувати його IV-V століттям, що робить його найдавнішою відомою копією", - розповів Лайос Беркес з Берлінського університету Гумбольдта.

Знайдений фрагмент папірусу з текстом з Євангеліє (heritagedaily)

Дослідники також припустили, що в тексті розповідається про "оживлення горобців", епізод з дитинства Ісуса, у якому Йосип бачить Ісуса, який у суботу виготовляє Фігурки голубів з глини.

Ґрунтуючись на стилі почерку, різному розмірі літер і численних стираннях, вчені припустили, що папірус є рукописною копією Євангелія дитинства від Фоми, ймовірно, як письмова вправа в монастирському контексті.

Варто також зазначити, що цей стародавній текст розміром приблизно 11 на 5 сантиметрів, що містить 13 рядків грецького письма, десятиліттями залишався поза увагою, оскільки його помилково вважали звичайним документом через грубий почерк.