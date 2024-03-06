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На Волині жінка зірвала джекпот у лотереї: сума просто вражає

На Волині жінка виграла величезну суму у лотереї (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Володимир-Волинській жінка виграла величезну суму у лотереї. Щасливиця дізналася про свій джекпот одразу на касі супермаркету.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яку суму жінка виграла у лотереї та від чого може залежати виграш.

При написанні використовувались такі джерела: сайт державні лотереї "М. С. Л." та Путівник у світі фінансів.

Яку суму виграла жінка

Як зазначили представники лотереї, виграшний білет продали 1 беерзня у магазині Володимир-Волинського.

Жінка заплатила за нього лише 20 гривень, а виграла аж 500 000 гривень. Вона одразу ж зв'язалась з представниками оператора державних лотерей та розпочала процедуру оформлення виграшу.

Відомо, що це не перший великий лотерейний приз. 11 серпня 2021 року лучанин Василь Литвин виграв 1 000 000 гривень у миттєвій лотереї, а на початку 2023 року Іван Бузна з Торчина виграв 500 000 гривень.

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