Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандал

У Закарпатській області в "Хустській" єпархії УПЦ (МП) виник скандал із призначенням голови єпархії Венедикта Хромея, який відкрито підтримує всі дії Росії. Зокрема, це може мати серйозні наслідки, враховуючи повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомив голова громадської організації "Світанок", співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" і "Мова.Харків" Вадим Поздняков у Facebook .

Що відомо про скандал

У Тячівському районі Закарпаття рішення щодо виходу з-під контролю "Хустської" єпархії УПЦ (МП) прийняло одразу ціле Солотвинське благочиння, священики якого дали хороший приклад іншим.

Однак, днями вірян та священників Солотвинського благочиння УПЦ (МП) шокувала новина, що керівництво "Хустської" єпархії хоче призначити нового благочинного (адміністративна посада священика) - скандально відомого Венедикта Хромея.

Венедикт Хромей (facebook.com/UkrZakarpattya)

Що про нього відомо

За словами Позднякова, цей клірик має у своїй біографії російські сліди. Венедикт Хромей підтримує ідеологію "руського міра", є прихильником "радикального русинства" та має зв’язки з особами, які несуть загрозу національній безпеці України.

Зокрема, 24 лютого він публікував звернення патріарха Кіріла і неодноразово висловлював антиукраїнські погляди.

На Закарпатті хочуть призначити головою цілої єпархії священика, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)

Також священник попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проводить богослужбові ритуали в атрибутиці, на якій є російські держані символи. Що і прямо вказує на підтримку РФ.

Священик Венедикт Хромей, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)

Окрім того, у соцмережах він також не приховує своїх проросійських поглядів. Монах підтримує російську теорію про те, що не Росія напала на Грузію, а саме Грузія напала на Цхінвал. Тому не виключено, що він так само думає і про напад Росії на Україну.

Позднякова зазначив, що наразі готується звернення до СБУ.

Священик Венедикт Хромей, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)