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Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандал

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Закарпатська область, Четвер 12 січня 2023 16:57
Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандал На Закарпатті єпархію може очолити священик-сепаратист (facebook.com.Венедикт Хромый)
Автор: Тетяна Самарук

У Закарпатській області в "Хустській" єпархії УПЦ (МП) виник скандал із призначенням голови єпархії Венедикта Хромея, який відкрито підтримує всі дії Росії. Зокрема, це може мати серйозні наслідки, враховуючи повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомив голова громадської організації "Світанок", співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" і "Мова.Харків" Вадим Поздняков у Facebook.

Що відомо про скандал

У Тячівському районі Закарпаття рішення щодо виходу з-під контролю "Хустської" єпархії УПЦ (МП) прийняло одразу ціле Солотвинське благочиння, священики якого дали хороший приклад іншим.

Однак, днями вірян та священників Солотвинського благочиння УПЦ (МП) шокувала новина, що керівництво "Хустської" єпархії хоче призначити нового благочинного (адміністративна посада священика) - скандально відомого Венедикта Хромея.

Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалВенедикт Хромей (facebook.com/UkrZakarpattya)

Що про нього відомо

За словами Позднякова, цей клірик має у своїй біографії російські сліди. Венедикт Хромей підтримує ідеологію "руського міра", є прихильником "радикального русинства" та має зв’язки з особами, які несуть загрозу національній безпеці України.

Зокрема, 24 лютого він публікував звернення патріарха Кіріла і неодноразово висловлював антиукраїнські погляди.

Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалГлавою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалНа Закарпатті хочуть призначити головою цілої єпархії священика, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)

Також священник попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проводить богослужбові ритуали в атрибутиці, на якій є російські держані символи. Що і прямо вказує на підтримку РФ.

Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалГлавою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалСвященик Венедикт Хромей, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)

Окрім того, у соцмережах він також не приховує своїх проросійських поглядів. Монах підтримує російську теорію про те, що не Росія напала на Грузію, а саме Грузія напала на Цхінвал. Тому не виключено, що він так само думає і про напад Росії на Україну.

Позднякова зазначив, що наразі готується звернення до СБУ.

Главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандалГлавою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста: розгорається скандал

Священик Венедикт Хромей, який підтримує РФ (facebook.com/Nevidomy)

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області священик Московського патріархату звинувачує родини загиблих у їхніх смертях.

Також ми писали, що у Вінницькій області на похоронах загиблого бійця священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

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