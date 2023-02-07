На Волыни представители УПЦ МП, съезжая из приходского дома, забрали даже унитаз (видео)

В Волынской области после продолжительных скандалов представители УПЦ МП освободили здание, принадлежащее приходу храма Святой Троицы Православной церкви Украины. Однако уезжая, они забрали чуть ли не все вещи.

Что забрали

Представители УПЦ МП в течение недели вывозили технику, мебель и другие вещи.

По словам местных жителей, из дома демонтировали всю сантехнику, даже ванную и унитаз.

На видео видно, что дом совсем пуст. Не забрали представители МП только батареи на стенах.

Как выглядит дом после того, как выехали представители УПЦ МП (скриншот)

Скандал в приходском доме

Известно, что еще несколько месяцев назад в приходском доме разгорелся скандал. В ноябре представители УПЦ МП продолжали пользоваться зданием религиозной общины Свято-Троицкого храма ПЦУ.

Тогда их просили освободить дом, но они вообще не реагировали.

Ранее в доме жил настоятель храма, но он уехал задолго до того, как община решила покинуть Московский патриархат. Тогда сторонники УПЦ МП проводили там богослужение.