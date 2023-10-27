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На Волині діти на руках винесли однокласника на гору в Карпатах, щоб здійснити його мрію

На Волині діти на руках винесли однокласника на гору (колаж: РБК-Україна, фото - Суспільне)
Автор: Тетяна Самарук

Учні ліцею у селищі Рокині Волинської області відправились на екскурсію у Карпати. Всього в мандрівку їздило 30 дітей, серед них - десятикласник Павло Липовський, який через хворобу майже рік пересувається в колісному кріслі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Як діти допомогли однокласнику

Зі слів учня Андрія Струбіцього, саме він мотивував Павла піднятися вгори, бо той не був впевнений, що все вдасться.

"Ми показали йому, що ми усі його донесемо. Нас була доволі велика компанія. Ми його брали як рюкзак, можна сказати. Там були великі підйоми по камінню. Вниз було легше спускатися, уже знали, куди ставати", - розповідає хлопець.

Андрій Струбіцький (фото: suspilne.media)

Друг Павла Мирослав Карп’як каже, що ця екскурсія ще більше здружила усіх. Однак, найважче було вкінці, адже коли підіймалися на саму вершину, то сил не вистачало у всіх.

"Ми завжди йому допомагаємо і в школу доїхати, і тут по школі пересуватися, у класі", - сказав Мирослав.

Дівчата морально підтримували хлопців, які несли Павла, а також взяли на себе подвійний вантаж: їжу та воду.

"Так, як наші хлопці не мали змоги узяти з собою рюкзаки, то ми давали їм їсти та пити, як вони перепочивали. там була дуже болотиста така місцевість і ми боялися, що хлопці впадуть разом з Пашою", - розповіла Анна Малоока.

Анна Малоока (фото: suspilne.media)

Що чекає на хлопця далі

Мама Павла Яна Липовська зазначила, що хлопець не захотів, аби вона супроводжувала його у поїздці. З її слів, син абсолютно самостійний та колісне крісло - це не привід себе обмежувати у будь-чому.

Павло (фото: скриншот)

До того ж найближчим часом Павло потребує дороговартісної операції, у нього - спінальна м'язова атрофія.

Мама розповіла, що зараз хвороба стрімко прогресує, у сина викривлення хребта на 80 %, рік тому він почав пересуватися на колісному кріслі. Нині ж, після здійснення однієї мрії, каже Павло, прагне втілити іншу - рухатися без болю з рівною спиною. Щоб допомогти сину Яна Липовська оголосила збір коштів.

Мама Павла Яна Липовська (фото: скриншот)

На Волині школярі винесли на гору однокласника (фото: скриншот)

 

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