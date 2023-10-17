Чому вчителі за кордоном не задають домашніх завдань: це варто знати батькам

Часто за кордоном вчителі не задають в школах домашні завдання дітям. Це пояснюють тим, що такі завдання не допоможуть покращити успішність учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт We are teachers .

Чи варто вчителям задавати завдання

Американська вчителька Кіммі Фінк розповіла, що виконання завдання вдома не завжди корисне.

За словами Фінк, немає переконливих доказів того, що домашня робота покращує успішність учнів. Дослідження показали, що у молодших школярів зв'язок між досягненнями та домашнім завданням відсутній взагалі, а для старших учнів він існує, але не сильний - більше завдань не завжди призводить до вищої оцінки.

Часто батьки закликають задавати домашню роботу, аргументуючи це тим, що "ще я можу дізнатися, чого навчають мою дитину". Однак, це не єдиний спосіб, який допоможе показати рівень знань школяра.

Вчителька додала, що батьки - перші вчителі дитини і вони не мають педагогічної освіти і не володіють таким самим рівнем знань. До того ж часто в дорослих існує думка, що якщо вони ходили до школи, то знають, як має відбуватись навчання.

"Ще одна причина, чому ми не даємо домашнє завдання додому - захисна. Наприклад, ми не хочемо, щоб батьки вводили традиційний алгоритм додавання з перегрупуванням до того, як вчителі не впевняться, що діти засвоїли матеріал, який вивчали в класі", - розповіла вчителька.

Чому домашні завдання негативно впливають на дітей

Директор Центру дитячої психології Нової Англії та редактор дослідження про домашню роботу Стефан Дональдсон-Пресман назвав безліч доказів того, що домашні завдання негативно впливають на ставлення дітей до школи, їхні оцінки, впевненість у собі, соціальні навички та якість життя.

Кіммі Фінк додала, що тим батькам, які вимагають домашніх завдань для дітей, варто пам'ятати, що не всі сім'ї перебувають у такій ситуації, як і вони. Деякі батьки не працюють за графіком з 9 до 17, тому не вдається належним чином виконувати з дітьми завдання.

До того ж навіть ті, хто працює не в захваті від того, що коли приходять додому після довгого робочого дня, змушені боротися з дітьми за виконання домашнього завдання.

Зокрема, замість того, аби нервово виконувати домашні завдання з дітьми, вчителька радить корисно провести час із сімʼєю. Батьки з дітьми можуть: