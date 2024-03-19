В Украине обнаружили африканскую чуму. Где установили карантинную зону

На территории Сереховичевской громады, что возле Ковеля, обнаружили трупы двух диких свиней. Экспертиза подтвердила, что они погибли от африканской чумы. В зоне, где обнаружили инфицированных животных, установили 40-дневный карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию главы Сереховичевской громады Ростислава Шиманского в Facebook .

Что известно об инциденте

"На территории нашей громады, в урочище "Тополь", в 3.7 км от села Сыново обнаружены трупы двух диких свиней, погибших от африканской чумы свиней. Установлена 3-х километровая карантинная зона и 10-ти километровая санитарная зона контроля", - говорится в сообщении.

Работники проводят осмотр территории на факт выявления новых случаев падежа диких животных. Пока других инфицированных зверей не обнаружили.

"Африканская чума свиней - это очень опасная болезнь и для домашних животных, которая практически не лечится и приводит к гибели животных. Будьте осторожны при посещении леса, соблюдайте меры безопасности", - добавляет Шиманский.

Также он призвал жителей громады немедленно сообщать работникам полиции, Госпродпотребслужбы, руководству, старосте или работникам сельского совета о любом случае обнаружения погибших животных, болезнях и падеже домашних.

Что нужно знать об этой болезни (фото: Facebook/Ростислав Шиманский)

Что известно об африканской чуме свиней

Это инфекционное заболевание домашних и разных видов диких свиней, возбудителем которого является вирус. Симптомами болезни являются лихорадка, синюшность кожи и кровоизлияния во внутренних органах.

Африканская чума не опасна для людей, а вот для свиней - смертельна. Лекарства и вакцины от африканской чумы нет, поэтому нельзя допускать ее распространения.

Добавим также, что осенью прошлого года на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили вспышку африканской чумы свиней, но после установления карантина на этой территории угроза для других животных прошла, и болезнь не распространилась.