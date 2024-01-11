На Волині чоловік помер від небезпечної інфекції: що відомо та як вберегтися

У Волинській області помер 62-річний чоловік, у якого виявили лістеріоз на початку року. Варто знати, як проявляється інфекційне захворювання та як можна захиститись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Наразі в місцевості активно проводяться протиепідемічні заходи для запобігання поширенню захворювання.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб вивчають умови проживання та життєдіяльності чоловіка.

Відомо, що у господарстві утримуються свійські тварини (корова, свині, собаки, кіт), з якими контактував чоловік. Відібрано матеріал для проведення лабораторних досліджень.

Що відомо про лістеріоз

Лістеріоз - інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які широко розповсюджені у природі, ґрунті, піску та воді.

Немовлята та вагітні - серед найбільш вразливих. До групи ризику також належать люди зі зниженим імунітетом. Це ті, хто отримує хіміо- і гормональну терапію, має СНІД та цукровий діабет, люди похилого віку.

Загалом сприйнятливість до лістерій у людей невисока. Імунна система вміє боротися з цими бактеріями, не допускаючи розвитку хвороби.

Що є джерелом інфекції

Джерелом лістерій є гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці, корови й свині), домашні і дикі тварини (бродячі коти і собаки), а також дикі птахи, зокрема, голуби.

Фахівці кажуть, що тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком, навколоплідною рідиною.

Зараження відбувається при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи їх продуктами життєдіяльності, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках). Також можна заразитись через забруднені овочі та фрукти.

Основні симптоми

Хвороба характеризується ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами, маститами або перебігає у формі безсимптомного носійства.

Спочатку хвороба нагадує харчове отруєння. Коли прогресує, то страждає центральна нервова система (головний мозок).

Важливо звернутись до лікаря, якщо з’явилися ознаки харчового отруєння: слабкість, озноб, підвищена температура, діарея, блювота. У разі ураження нервової системи з’являються ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту або абсцесу мозку.

Як захиститись

Для профілактики лістеріозу важливо проводити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання). Це на 100% знищує лістерії.

Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні. Важливо, що розігрівання у мікрохвильовій печі, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізми.

При приготуванні їжі не розміщуйте сирі і готові продукти поруч. Не можна різати варені овочі для салату на дошці, де ви тільки що розрізали сире м’ясо. Сирі та готові продукти не можна зберігати на одній полиці в холодильнику.

Фахівці закликають дотримуватись заходів особистої гігієни, мити руки після відвідування вулиці, туалету та громадських місць. Також важливо використовувати воду перевіреної якості.