На Волыни мужчина умер от опасной инфекции: что известно и как уберечься

В Волынской области умер 62-летний мужчина, у которого обнаружили листериоз в начале года. Следует знать, как проявляется инфекционное заболевание и как можно защититься.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Волынского областного центра контроля и профилактики болезней.

Детали

Сейчас в местности активно проводятся противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения заболевания.

Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний изучают условия проживания и жизнедеятельности мужчины.

Известно, что в хозяйстве содержатся домашние животные (корова, свиньи, собаки, кот), с которыми контактировал мужчина. Отобран материал для проведения лабораторных исследований.

Что известно о листериозе

Листериоз - инфекционное заболевание, вызванное бактериями, широко распространенными в природе, почве, песке и воде.

Младенцы и беременные - среди наиболее уязвимых. В группу риска также относятся люди с пониженным иммунитетом. Это те, кто получает химио- и гормональную терапию, имеет СПИД и сахарный диабет, пожилые люди.

В общем, восприимчивость к листтериям у людей невысокая. Иммунная система умеет бороться с этими бактериями, не допуская развития болезни.

Что является источником инфекции

Источником листерий являются грызуны, сельскохозяйственные животные (особенно овцы, коровы и свиньи), домашние и дикие животные (бродячие кошки и собаки), а также дикие птицы, в частности голуби.

Специалисты говорят, что животные выделяют листерии во внешнюю среду со стулом, мочой, носовой слизью, молоком, околоплодной жидкостью.

Заражение происходит при контакте с инфицированными животными и птицами или их продуктами жизнедеятельности, при употреблении рыбной или животной продукции без термической обработки (сырое молоко, сырокопченые колбасы, сыр, особенно приобретенный на стихийных рынках). Также можно заразиться из-за загрязненных овощей и фруктов.

Основные симптомы

Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами или протекает в форме бессимптомного носительства.

Сначала болезнь напоминает пищевое отравление. Когда прогрессирует, то страдает центральная нервная система (головной мозг).

Важно обратиться к врачу, если появились признаки пищевого отравления: слабость, озноб, повышенная температура, диарея, рвота. При поражении нервной системы появляются признаки менингита, менингоэнцефалита или абсцесса мозга.

Как защититься

Для профилактики листериоза важно проводить надлежащую термическую обработку пищевых продуктов (варка, жарка, запекание). Это на 100% уничтожает листерии.

Перед употреблением сырых овощей и фруктов нужно их тщательно мыть, ведь листерии могут быть на поверхности. Важно, что разогрев в микроволновке, размораживание при комнатной температуре не убивает микроорганизмы.

При приготовлении пищи не размещайте сырые и готовые продукты рядом. Нельзя резать вареные овощи для салата на доске, где вы только что разрезали сырое мясо. Сырые и готовые продукты нельзя хранить на одной полке в холодильнике.

Специалисты призывают соблюдать меры личной гигиены, мыть руки после посещения улицы, туалета и общественных мест. Также важно использовать воду проверенного качества.