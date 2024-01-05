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Призводить до утруднення дихання та смерті: українців попередили про серйозну хворобу

П'ятниця 05 січня 2024 13:21
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Призводить до утруднення дихання та смерті: українців попередили про серйозну хворобу Як захиститись від дифтерії (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області від дифтерії померла 73-річна жінка. Це єдиний летальний випадок цього захворювання в Україні за весь 2023 рік. Важливо знати, як вберегтися від захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Чим небезпечна дифтерія

Дифтерія - це інфекційна хвороба, збудником якої є бактерія Corynebacterium diphtheriae. Вона небезпечна тим, що виробляє токсин, який перешкоджає утворенню білка в організмі, а на місці запалення утворюється плівка, яка може призвести до утруднення дихання й асфіксії (патологічний стан, при якому виникає задуха).

Серед найпоширеніших проявів хвороби:

  • біль у горлі
  • підвищена температура, лихоманка
  • набряк слизової оболонки ротоглотки
  • наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу
  • набряк шиї
  • збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів

Важливо, що токсин, який всмоктується в кровотік, може призвести до ускладнень: міокардит, неврит, ураження нирок та порушення системи згортання крові. Хворі на дифтерію найчастіше помирають саме від ускладнень хвороби.

Як передається хвороба

Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом (під час чхання, кашлю, диханні, спілкуванні) або через предмети побуту (посуд, іграшки та будь-які речі, яких торкався хворий чи носій бактерії). В зону ризику перебувають діти та дорослі, які не мають щеплення.

Лікарі кажуть, що інкубаційний період дифтерії становить від 3 до 10 днів. Недуга вражає слизові оболонки: найчастіше - горло, мигдалики, гортань, ніс, а рідше - вульвовагінальну ділянку, кон'юнктиву.

Також існує шкірна форма дифтерії - хронічна виразка, яка не гоїться, вкрита брудно-сірим нальотом або заповнена некротичними масами.

Як захиститись

Єдиним дієвим засобом захисту від ускладнень дифтерії є вчасно зроблене щеплення відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень.

Ще одним засобом профілактики є дотримання правил особистої гігієни: мити руки у разі контакту із хворим, протирати предмети, яких могла торкатись потенційно хвора людина, часто провітрювати приміщення, особливо якщо там перебуває велика кількість людей.

У разі відсутності можливості вимити руки їх потрібно обробити спиртовмісним антисептиком.

Фахівці зазначили, що востаннє епідемію дифтерії в Україні реєстрували в період з 1991 по 1998 рік. Тоді було зафіксовано близько 20 тисяч випадків захворювання, 696 з яких - летальні.

Раніше ми повідомляли, що треба знати всім українкам перед походом до гінеколога.

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