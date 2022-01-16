UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Волчье полнолуние в январе 2022: почему оно особенное и что строго запрещено

Автор: Светлана Мащенко

Январское полнолуние, которое называют также "волчьим" произойдет в крещенский Сочельник, 18 января в 01:51 по киевскому времени.

Что можно и нельзя делать в это время, почему такое событие считается особенным - читайте ниже в материале Styler.

Почему полнолуние в январе называют "волчьим"

Такое название происходит еще от индийских племен - они давали каждому полнолунию в году свое имя.

Волк же считался тотемным животным, которое имеет тесную связь с потусторонним миром. В январе в холодные ночи животные становились более опасными, поэтому первое полнолуние года получило такое имя.

Другие названия этого полнолуния: Суровая Луна, Тяжелая Луна, Замерзшая Луна, Центральная Луна (так как это середина холодного сезона).

Что можно и нужно делать в период полнолуния

Считается, что этот день всегда эмоционально напряженный: мы можем испытывать излишнюю эмоциональность, быть импульсивными, раздражительными.

Тем не менее, это время благоприятно для реализации различных творческих замыслов.

В этот день можно сделать следующее:

  • съездить в гости к родственникам,
  • заняться медитациями и духовными практиками,
  • отдохнуть, расслабиться, отправиться на прогулку.

В полнолуние эксперты рекомендуют придерживаться диеты (легкая пища, отказ от алкоголя), посвятить время умеренным физическим нагрузкам (бассейн, йога, пилатес и прочее).

Что запрещено делать в полнолуние

  • Стричь волосы, проводить косметологические процедуры, хирургические операции.
  • Быть агрессивным, конфликтовать.
  • Зачинать детей.
  • Начинать курсовое лечение.

Ранее астролог рассказала, чего нам ждать от периода ретроградной Венеры, что можно и нельзя делать. Это событие будет происходить до конца января 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
полнолуние