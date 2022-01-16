RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вовча повня у січні 2022: чому вона особлива і що суворо заборонено

Автор: Світлана Мащенко

Січневий повний місяць, який називають також "вовчим" відбудеться у Водохресний святвечір, 18 січня о 01:51 за київським часом.

Що можна і не можна робити в цей час, чому така подія вважається особливою - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому повний місяць у січні називають "вовчим"

Така назва походить ще від індійських племен - вони давали кожній повні в році своє ім'я.

Вовк же вважався тотемною твариною, яка має тісний зв'язок з потойбічним світом. У січні в холодні ночі тварини ставали більш небезпечними, тому перший повний місяць року отримав таке ім'я.

Інші назви цього повного місяця: Сувора повня, Важка повня, Замерзла повня, Центральна повня (так як це середина холодного сезону).

Що можна і потрібно робити в період повного місяця

Вважається, що цей день завжди емоційно напружений: ми можемо відчувати зайву емоційність, бути імпульсивними, дратівливими.

Проте, цей час сприятливий для реалізації різних творчих задумів.

У цей день можна зробити таке:

  • з'їздити в гості до родичів,
  • зайнятися медитаціями і духовними практиками,
  • відпочити, розслабитися, відправитися на прогулянку.

В повний місяць експерти рекомендують дотримуватися дієти (легка їжа, відмова від алкоголю), присвятити час помірним фізичним навантаженням (басейн, йога, пілатес та інше).

Що заборонено робити в повний місяць

  • Стригти волосся, проводити косметологічні процедури, хірургічні операції.
  • Бути агресивним, конфліктувати.
  • Зачинати дітей.
  • Починати курсове лікування.

Раніше астролог розповіла, чого нам чекати від періоду ретроградної Венери, що можна і не можна робити. Ця подія відбуватиметься до кінця січня 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
полнолуние