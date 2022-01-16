Вовча повня у січні 2022: чому вона особлива і що суворо заборонено

Січневий повний місяць, який називають також "вовчим" відбудеться у Водохресний святвечір, 18 січня о 01:51 за київським часом.
Що можна і не можна робити в цей час, чому така подія вважається особливою - читайте нижче в матеріалі Styler.
Така назва походить ще від індійських племен - вони давали кожній повні в році своє ім'я.
Вовк же вважався тотемною твариною, яка має тісний зв'язок з потойбічним світом. У січні в холодні ночі тварини ставали більш небезпечними, тому перший повний місяць року отримав таке ім'я.
Інші назви цього повного місяця: Сувора повня, Важка повня, Замерзла повня, Центральна повня (так як це середина холодного сезону).
Вважається, що цей день завжди емоційно напружений: ми можемо відчувати зайву емоційність, бути імпульсивними, дратівливими.
Проте, цей час сприятливий для реалізації різних творчих задумів.
У цей день можна зробити таке:
В повний місяць експерти рекомендують дотримуватися дієти (легка їжа, відмова від алкоголю), присвятити час помірним фізичним навантаженням (басейн, йога, пілатес та інше).
Раніше астролог розповіла, чого нам чекати від періоду ретроградної Венери, що можна і не можна робити. Ця подія відбуватиметься до кінця січня 2022.