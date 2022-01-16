Вовча повня у січні 2022: чому вона особлива і що суворо заборонено

Чому повний місяць у січні називають "вовчим"

Така назва походить ще від індійських племен - вони давали кожній повні в році своє ім'я.

Вовк же вважався тотемною твариною, яка має тісний зв'язок з потойбічним світом. У січні в холодні ночі тварини ставали більш небезпечними, тому перший повний місяць року отримав таке ім'я.

Інші назви цього повного місяця: Сувора повня, Важка повня, Замерзла повня, Центральна повня (так як це середина холодного сезону).

Що можна і потрібно робити в період повного місяця

Вважається, що цей день завжди емоційно напружений: ми можемо відчувати зайву емоційність, бути імпульсивними, дратівливими.

Проте, цей час сприятливий для реалізації різних творчих задумів.

У цей день можна зробити таке:

з'їздити в гості до родичів,

зайнятися медитаціями і духовними практиками,

відпочити, розслабитися, відправитися на прогулянку.

В повний місяць експерти рекомендують дотримуватися дієти (легка їжа, відмова від алкоголю), присвятити час помірним фізичним навантаженням (басейн, йога, пілатес та інше).

Що заборонено робити в повний місяць