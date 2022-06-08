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На вокзале Киева появилось очень важное нововведение: о чем идет речь (фото)

Фото: Центральный вокзал Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале ввели новшества для усиления мер безопасности. Теперь при входе появились металлоискатели и не только, а сам проверочный осмотр стал напоминать процедуры в аэропорту.

О нововведениях на столичном вокзале рассказали в Укрзализныце.

Что включает в себя система проверки

Комплексная система осмотра была установлена для повышения безопасности пассажиров, объяснили в компании.

Она включает в себя:

  • 2 стационарных металлоискателя ("рамка"),
  • 4 рентгено-телевизионных интроскопа,
  • ручные металлодетекторы,
  • мобильную рентгено-телевизионную установку.

Учитывайте время на проверку

Как обратила внимание заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, появление таких усиленных мер безопасности на ж/д вокзале важно учитывать всем пассажирам, ведь нужно теперь приезжать со значительным запасом времени.

"Проскочить в последнюю минуту уже не получится. Учтите, пожалуйста, чтобы не опоздать", - рекомендует она.

Как выглядят такие рамки на вокзале Киева

На центральном ж/д вокзале Киева усилили меры безопасности (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Ранее мы писали, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.

Напомним также, что в столице усилили контроль за соблюдением комендантского часа.

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КиевУкрзализныця