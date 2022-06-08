На вокзале Киева появилось очень важное нововведение: о чем идет речь (фото)

Что включает в себя система проверки

Комплексная система осмотра была установлена для повышения безопасности пассажиров, объяснили в компании.

Она включает в себя:

2 стационарных металлоискателя ("рамка"),

4 рентгено-телевизионных интроскопа,

ручные металлодетекторы,

мобильную рентгено-телевизионную установку.

Учитывайте время на проверку

Как обратила внимание заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, появление таких усиленных мер безопасности на ж/д вокзале важно учитывать всем пассажирам, ведь нужно теперь приезжать со значительным запасом времени.

"Проскочить в последнюю минуту уже не получится. Учтите, пожалуйста, чтобы не опоздать", - рекомендует она.

Как выглядят такие рамки на вокзале Киева

На центральном ж/д вокзале Киева усилили меры безопасности (фото: facebook.com/natalka.makogon)