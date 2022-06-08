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На вокзалі Києва з'явилося дуже важливе нововведення: про що йде мова (фото)

Фото: Центральний вокзал Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на Центральному залізничному вокзалі запровадили нововведення для посилення заходів безпеки. Тепер при вході з'явилися металошукачі й не тільки, а сам перевірочний огляд став нагадувати процедури в аеропорту.

Про нововведення на столичному вокзалі розповіли в Укрзалізниці.

Що включає в себе система перевірки

Комплексна система огляду була встановлена для підвищення безпеки пасажирів, пояснили в компанії.

Вона включає в себе:

  • 2 стаціонарних металошукачі ("рамка"),
  • 4 рентгено-телевізійні інтроскопи,
  • ручні металодетектори,
  • мобільну рентгено-телевізійна установку.

Враховуйте час на перевірку

Як звернула увагу заступник начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, появу таких посилених заходів безпеки на залізничному вокзалі важливо враховувати всім пасажирам, адже потрібно тепер приїжджати зі значним запасом часу.

"Вскочити в останню хвилину уже не вийде. Зважте, будь ласка, щоб не спізнитись", - рекомендує вона.

Як виглядають такі рамки на вокзалі Києва

На центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Раніше ми писали, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.

Нагадаємо також, що у столиці посилили контроль за дотриманням комендантської години.

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