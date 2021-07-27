Вокалист "Грин Грей" высказался об украинском языке и попал в скандал: "нас пытаются стереть"

Группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что ее пытаются стереть из истории Украины. Все из-за того, что песни коллектива на русском языке.
Об этом написал гитарист и солист группы Андрей Яценко на своей Facebook-странице.
Как оказалось, изначально музыкантов пригласили выступить на концерте в Олимпийском, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, но потом им сообщили, что "они не вписываются в концепцию" праздника.
"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященному 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!!" - возмутился артист.
Яценко сообщил, что все достижения группы были под флагом Украины и музыкантам очень обидно.
"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины", - сообщил солист.
В комментариях пользователи по-разному высказались на эту тему. Одни считают, что настоящих рокеров не должны волновать такие вопросы, другие же уверены, что это несправедливость.
Очень неоднозначная реакция на внедрение языкового закона появилась у второго участника коллектива, известного как Мурик. На видео он явно в негативном ключе показывает, что он думает о законе про украинский язык. Также он показывает неприличные жесты.
Как мы писали ранее, в Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка.