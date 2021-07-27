Вокаліст "Грін Грей" висловився про українську мову і потрапив в скандал: "нас намагаються стерти"

Як виявилося, спочатку музикантів запросили виступити на концерті в Олімпійському, приуроченому до 30-річчя Незалежності України, але потім їм повідомили, що "вони не вписуються в концепцію" свята.

"Наприкінці травня цього року нам надійшла пропозиція з Офісу президента, взяти участь у великому, святковому концерті на Олімпійському, присвяченому 30-річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема - 30 легендарних груп з легендарними піснями. І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами й ми вже не вписуємося в концепцію свята!" - обурився артист.

Яценко повідомив, що всі досягнення групи були під прапором України й музикантам дуже прикро.

"За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них дві МТV music awards! Всі наші досягнення були під прапором України й ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "політичною доцільністю" нас намагаються стерти з історії України", - повідомив соліст.

У коментарях користувачі по-різному висловилися на цю тему. Одні вважають, що справжніх рокерів не повинні хвилювати такі питання, інші ж впевнені, що це несправедливість.

Справжній рок шле будь-яку владу подалі.

Народна пам'ять міцніше будь-яких указів і урядів.

Складні часи вимагають радикальних дій.

Вся російськомовна культурна спадщина належить російському народу, а не Росії. Навіть якщо росіяни мають український паспорт.

Тю, проблема, пишіть і співайте українською, ви ж українці.

Маячня якась! Причому тут мова..

Як ставиться до мовного закону другий соліст групи

Дуже неоднозначна реакція на впровадження мовного закону з'явилася у другого учасника колективу, відомого як Мурік. На відео він явно в негативному ключі показує, що він думає про закон про українську мову. Також він показує непристойні жести.