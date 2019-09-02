Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед

Пехотинцы ВСУ вынудили боевиков бросить укрепления под Горловкой и уйти в тыл
На Донбассе украинские военные продвинулись ближе к оккупированной "ДНРовцами" Горловки под Донецком и вынудили российско-террористические группировки отойти, оставив свои позиции. Об этом рассказал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
Отмечается, что бойцы ВСУ при этом не применяли оружие и соблюдали все договоренности про "хлебное перемирие", которые сами боевики нарушают регулярно, не прекращая обстрелы по всей линии фронта.
Оккупанты обнаружили, что их укрепления в районе пригорода Горловки оказались в полукольце передовых позиций украинских воинов и сбежали в тыл.
Дело в том, что пехотинцы-ОСы активно окапываются и тем самым расширяют свою зону ответственности.
ВСУ продвинулись вперед и приблизились к Горловке (Иллюстративное фото: mil.gov.ua)
"Хорошие новости пришли с войны... Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив свое оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции.
Люблю пехоту. Труженики полей", - говорится в публикации.
Пользователи сети поздравляют и благодарят защитников Украины за освобождение от оккупантов еще одной части нашей земли. Также в комментариях отмечается, что вскоре похожая ситуация сложится и на другом участке фронта, и бойцы ВСУ потеснят противника еще дальше.
Скрин комментариев
Ранее сообщалось, что в мае на Донбассе воины ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области - военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты над населенным пунктом Калиново.
Также мы писали о том, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".
Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".