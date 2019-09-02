Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед

На Донбасі українські військові просунулися ближче до окупованої "ДНРівцямиі" Горлівки під Донецьком і змусили російсько-терористичні угруповання відійти, залишивши свої позиції. Про це розповів відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що бійці ЗСУ при цьому не застосовували зброю і дотримувалися всіх домовленостей про "хлібне перемир'я", які самі бойовики порушують регулярно, не припиняючи обстріли по всій лінії фронту.

Окупанти виявили, що їх укріплення в районі передмістя Горлівки опинилися в напівкільці передових позицій українських воїнів та втекли в тил.

Справа в тому, що піхотинці-ОСи активно окопуються і тим самим розширюють свою зону відповідальності.

ЗСУ просунулися вперед і наблизилися до Горлівки (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

"Хороші новини прийшли з війни... Вийшла ситуація, що раптом частина позицій бойовиків несподівано для них виявилася в напівкільці наших передових позицій. Відчуваючи, що зараз запахне смаженим, вони, прихопивши свою зброю, просто втекли в тил, залишивши свої укріплені позиції.

Люблю піхоту. Трудівники полів", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі вітають і дякують захисникам України за звільнення від окупантів ще однієї частини нашої землі. Також в коментарях зауважується, що незабаром схожа ситуація складеться і на іншій ділянці фронту, і бійці ЗСУ потіснять противника ще далі.

Перевірена тактика. Зараз чекаю подібних новин з іншого місця;

Янгола хранителя вам;

Даремно це розповіли, тепер БСЛ заборонять, залишать тільки саперні лопатки ...

Це вже не перший випадок!

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося, що в травні на Донбасі воїни ЗСУ звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області - військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" зайняли панівні висоти над населеним пунктом Калинове.

Також ми писали про те, що в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованої Горлівки та зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".