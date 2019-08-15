Как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке: видео уничтожения оккупантов

Боевики на Донбассе цинично обстреляли мирную Марьинку в Донецкой области 14 июня, и тогда пострадала целая семья, а 86-летний пенсионер и 9-летняя девочка погибли. Украинские военные выяснили, что оккупанты корректировали огонь по жилым кварталам с террикона, на котором обустроили свои позиции. Бойцы ВСУ отомстили врагу и полностью разгромили ту огневую точку. Видео "ответки" появилось в сети.

Ролик был опубликован на Facebook-странице фонд "Вернись живым".

Уточняется, что точный и мощный удар был нанесен с помощью компера, покупка которого стала возможна благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан для нашей армии.

ВСУ отомстили боевикам за обстрел мирной Марьинки (Фото: скриншот)

Отмечается, что видео было снято еще до "хлебного перемирия", объявленного 21 июля.

Как говорится в описании к ролику, одним точным выстрелом бойцы ВСУ уничтожили основания огневой точки противника и отомстили корректировщикам за мирных украинцев из Марьинки.

Видео: facebook.com/backandalive

В комментариях к видео пользователи сети благодарят украинских воинов за мужество на передовой и защиту от оккупантов, а также восхищаются мастерством военных.

Красота! Благодарность бойцам. Пусть Бог их хранит.

Безумно благодарны вам, дорогие наши защитники!

Добра вам в миру... пусть хранит вас Господь;

Молодцы ребята! Вы лучшие;

Удачи и пусть Матерь Божья всегда хранит;

Молодцы; очень красиво сработали, браво; возвращайтесь живыми!

Слава и почет нашим воинам!

Просто ювелирная работа.... молодцы!

Скрин комментариев

Напомним, 14 августа в районе проведения ООС на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Как сообщалось ранее, на Донбассе ликвидировали российского наемника и боевика группировки "ДНР". Про пополнение "груза 200" сообщили в соцсетях и также опубликовали фото террористов и сообщили подробности их уничтожения.

Также мы писали о том, что в сеть выложили фото кладбища Донецкое море в оккупированном Донецке. Там есть специальная зона, где похоронены "высокопоставленные" боевики: Александр Захарченко, Гиви, Моторола и другие.