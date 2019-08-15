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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 07:40
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 13 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили девять обстрелов: недалеко от Песков; возле Лебединского; трижды в районе Гнутово; дважды около Лебединского и вблизи Водяного и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина; неподалеку от Новолуганского и в районе Зайцево; вблизи Хутора Вильный.

На Донбассе погиб украинский военный

Напомним, по данным украинской разведки, у боевиков на Донбассе изымают российские паспорта, чтобы предотвратить дезертирство.

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